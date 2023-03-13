Журналист Иван Морозов назначен помощником спикера свердловского заксобрания

Помощником спикера законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной назначен журналист Иван Морозов, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник.

По предварительным данным, он будет вести работу со средствами массовой информации и социальными сетями. Ранее господин Морозов работал журналистом в газете «Московский Комсомолец-Урал», главным редактором в интернет-газете «Вечерние Ведомости» и владел telegram-каналом «Лампа».

Людмила Бабушкина работает в законодательном собрании с 2000 года, с 2011 года бессменно занимает пост председателя парламента.

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