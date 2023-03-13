700 млн рублей потратит Воронежская область на оборудование для больниц в 2023 году

До конца 2023 года власти Воронежской области планируют направить из бюджета порядка 700 млн руб. на покупку 222 единиц медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, как сообщил глава региона, планируется покупка магнитно-резонансного томографа в Россошанскую районную больницу и компьютерного томографа в Острогожскую райбольницу. В другие медучреждения могут купить аппараты для исследования дыхания, электрокардиографы и иное оборудование.

Также в 2023 году планируется покупка 34 автомобилей скорой помощи, сообщил губернатор.

Как изменились долги бюджета Воронежской области за год спецоперации — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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