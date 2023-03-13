Средний размер потребкредита на Кубани за месяц снизился на 5,7%

В Краснодарском крае средний размер потребительского кредита за месяц снизился на 5,7%. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

По итогам января текущего года показатель составил 233,1 тыс. руб. В декабре 2022 года он достигал 247,2 тыс. руб. Регион занимает 15-ю позицию среди других субъектов РФ по среднему размеру потребкредита. На первом месте — Москва (477 тыс. руб., -9,9%). Далее следуют Московская область (360,3 тыс. руб., -3,7%), ХМАО (330,3 тыс. руб., +2,3%), Санкт-Петербург (319,9 тыс. руб., -9,5%) и Ленинградская область (276,8 тыс. руб., -5,4%).

«В течение года динамика данного показателя не отличалась стабильностью. В целом на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства как количественно, так и в объемах»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В среднем по России, по итогам января 2023 года, средний размер выданных потребкредитов составил 254,8 тыс. руб., снизившись за месяц на 3,8%.

Анастасия Донскова

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