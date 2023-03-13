Специальная акция!

С каждой подписки 150 рублей пойдет на помощь детям в Благотворительный фонд «РУСФОНД» Свердловской области https://rusfond.ru/ekaterinburg

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Новый подписчик – читатель, не оформлявший подписку на газету с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

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