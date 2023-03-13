Потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,4% за февраль

В феврале потребительские цены на товары и услуги в Удмуртии выросли на 0,4% в сравнении с прошлым месяцем, сообщает Удмуртстат. Так, за месяц продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные товары — 0,1%, услуги — 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

С начала года рост потребительских цен составил 1,3%. В частности, продовольственные товары стали дороже на 1,7%, непродовольственные — 0,3%, услуги — 2,2%.

Из продовольственных товаров наиболее подорожал лук репчатый — на 29%, столовая свекла — на 11,4%, морковь — на 11,3%, свежие помидоры — на 10,3%, картофель — на 9,1%, виноград — 8,1%. Вместе с тем снизилась цена на чай черный байховый пакетированный на 12,4%, какао и крупу манную — на 8,2%, вермишель — на 6,8%, кофе натуральный растворимый — на 6,7%.

В непродовольственном секторе наибольшее увеличение цен наблюдалось на пасту зубную на 13,8%, мыло туалетное — на 6,5%, землю для растений — на 5,6%, бумажные столовые салфетки — на 4,4%, спички — на 4,1%. При этом снизилась цена на шампунь на 12%, гель для душа — на 9,4%, флеш-накопитель USB — на 6,8%, полотенце личное — на 5,8%, жидкие чистящие и моющие средства — на 5,7%, мыло туалетное жидкое — на 5,6%.

В секторе услуг зарегистрировано повышение цен на автобусную экскурсию на 14,4%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 10,3%, проживание в доме отдыха, пансионате — на 8%, полет в салоне экономического класса самолета — на 5%. Вместе с тем наблюдалось снижение цен на речной круиз на территории России на 4,8%, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования — на 3,2%.