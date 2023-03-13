В Киеве и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольной Украине части Луганской области. Это следует из данных системы по оповещению граждан Украины.

Тревога была объявлена во всех регионах почти одновременно — около 11:51 мск. Ранее сегодня, 13 марта, воздушная тревога действовала на территории Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позже ее отменили.

Россия наносит массовые удары по критической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. 9 и 10 марта сообщалось об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. В ходе обстрелов в Киеве были ранены двое, во Львовской области погибли шесть человек. Минобороны России назвало это «ударом возмездия» за нападение диверсантов на Брянскую область.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина