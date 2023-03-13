Компания Volkswagen готовит новую модель, премьера которой состоится в 2023 году.

Никакой информации о новинке нет. Как сообщает немецкий автопроизводитель, модель продемонстрирует новый фирменный стиль Volkswagen. Ожидается, что компания покажет прототип, который станет серийным компактным электромобилем ID.2 и преемником снятого с производства хэтчбека Volkswagen Beetle.

Премьера нового автомобиля Volkswagen состоится 15 марта. Напомним, ранее марка показала обновленный хэтчбек ID.3 — первый серийный электромобиль бренда.

Максим Вершинин

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