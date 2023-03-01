Volkswagen обновил электромобиль ID.3

Компания Volkswagen представила рестайлинговый электрический хэтчбек ID.3, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Визуально обновленный вариант модели отличается новым бампером, иным капотом, а также измененным рисунком фар и фонарей. В салоне изменения свелись к появлению 5,3-дюймовой цифровой панели приборов, а также модернизации мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином.

Рестайлинговый ID.3 получил новые материалы отделки, в которых увеличилась доля вторичного сырья. Также после обновления электромобиль получил расширенное оснащение за счет внедрения новых электронных ассистентов водителя.

Технически хэтчбек не изменился, сохранив единственный 201-сильный электромотор на задней оси. Предусмотрены версии с батареями на 58 кВт•ч с запасом хода до 426 км у варианта ID.3 Pro и 77 кВт•ч с автономностью до 546 км у модификации ID.3 Pro S.

На европейский рынок обновленный Volkswagen ID.3 выйдет в декабре 2023 года. Выпуск электромобиля наладят на заводе в немецком Вольфсбурге.

Максим Вершинин

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