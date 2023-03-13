Нижегородцев просят сообщать в службу спасения о летающих беспилотниках

Правительство Нижегородской области просит жителей при обнаружении в небе беспилотников оперативно сообщать об этом по телефону службы спасения 112.

Использование беспилотников на территории Нижегородской области запрещено с октября 2022 года. Исключение – аппараты органов госвласти и организаций, оформивших разрешение. Ограничения ввел губернатор Глеб Никитин из-за того, что в регионе установлен базовый уровень готовности в связи с введением военного положения на территориях ДНР и ЛНР.

В январе 2023 года стало известно, что нижегородское правительство закупит специальные средства для подавления беспилотных летательных аппаратов. Тогда сообщалось, что дронобойки нужны в том числе для охраны кремля во время массовых мероприятий.

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Андрей Репин