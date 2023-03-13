ЗакС Петербурга одобрил поправки к закону о границах объектов культурного наследия

На заседании постоянной комиссии по градостроительству при ЗакСе Санкт-Петербурга депутаты поддержали поправку «Единой России» к проекту о несении изменений в закон о границах объектов культурного наследия. Об этом 13 марта передает корреспондент «Ъ-СПб».

Поправку «Единой России» поддержали все фракции, представленные в парламенте. Положительное заключение выдал и Минкульт. Партия «Яблоко» предлагало исключить исторические районы из зон потенциальной застройки поддержки не нашло.

«Возможность сноса исторических зданий под определенный проект петербуржцами не принимаются»,— отметил депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Представитель КГИОП в ответ заявил, что поправки «яблочников» нарушают федеральное законодательство.

Кроме того, на заседании председатель реготделения партии «Роста» Павел Швец предложил проект об отмене закона о Комплексном развитии территорий (КРТ), именуемый горожанами «реновацией». Комиссия по градостроительству приняла решение направить инициативу на обсуждение в Общественный штаб по вопросам КРТ. По его мнению, закон не учитывает особенности города.

«Все мы знаем, что этот закон вызвал широкий общественный резонанс. Люди активно выступали против этого закона. У нас прошли встречи в разных районах под эгидой общественного штаба по КРТ в большинстве районов города, где большая часть участников этих встреч выступала против закона и за то, чтобы этот закон был отменен. И поддерживая жителей и участников встреч наш муниципальный совет вносит такую законодательную инициативу (об отмене закона о КРТ — Ъ).

Я предлагаю вам, уважаемые депутаты, не принимать сейчас решение о поддержке или не поддержке данной инициативы, а предложить общественному штабу рассмотреть данную законодательную инициативу. Потому что именно штаб по КРТ должен заниматься рассмотрением инициатив о комплексном развитии территорий»,— заявил господин Швец.

В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что депутаты ЗакСа Петербурга большинством голосов приняли в первом чтении законопроект губернатора о внесении изменений в 820-й городской закон. Поправки, предлагаемые губернатором города Александром Бегловым, позволят снести в центральной части Петербурга около 200 исторических зданий и освободить земельные участки для строительства крупных инфраструктурных проектов. При этом депутаты выступили против уничтожения истории ради строительства новых транспортных узлов.

Подробнее – в материале «Принятие с отрицанием».

Екатерина Рязанова

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