Автомобиль врезался в остановку на Алтае

В Алтайском крае автомобиль Mazda врезался в остановку общественного транспорта на автодороге Новоалтайск – поселок Новогорский, сообщает прокуратура региона. На месте происшествия погиб пешеход, еще один с травмами доставлен в медучреждение. Водитель, допустивший столкновение скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека (максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы). Установлено, что в автомобиле находились также двое пассажиров. По версии правоохранителей, водитель допустил ДТП, не справившись с управлением.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела о ДТП поставлен на контроль

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Анна Егорова