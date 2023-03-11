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Травму головы получила трехлетняя девочка после схода снега с крыши в Можге

Вечером 10 марта в Можге, на территории частного банного комплекса сошел снег с крыши на трехлетнюю девочку, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Бригадой скорой помощи она с травмой головы была доставлена в можгинскую районную больницу, проведено полное обследование. После этого было принято решение продолжить лечение в Ижевске в Республиканской детской клинической больнице, куда ее уже доставили.

Сейчас следственный отдел СУ СК России по Удмуртии проводит доследственную проверку. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в этот же день ранее снег сошел с крыши балкона на двух прохожих в Ижевске на ул. Новостроительная, 31. Пострадали женщина 1947 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за очистку снега с крыш многоквартирных домов ответственность несут УК или ТСЖ, однако, за очистку снега с карнизов окон квартир или балконов отвечает собственник жилья. Если здание частное, ответственность за очистку несет собственник здания.

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