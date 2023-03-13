В Челябинской области не состоялись торги по продаже оборонного завода-банкрота

Торги по продаже имущественного комплекса предприятия-банкрота ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК) признаны несостоявшимися в связи с тем, что на конкурс был допущен только один участник. Информация об этом опубликована в карточке должника на Федресурсе.

Начальная цена производственного комплекса составила 152,8 млн руб. Торги должны были состояться в форме открытой подачи предложений о цене с шагом повышения 5% от начальной цены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», впервые объект выставили на торги в ноябре 2022 года. Однако продажу приостановили из-за того, что один и кредиторов оспорил особые условия продажи стратегического предприятия. Так, будущий покупатель должен выполнять договоры ЮЗРК по государственному оборонному заказу, сохранить целевое назначение предприятие, не продавать его в течение пяти лет после торгов, не прекращать и (или) не сокращать производство традиционной номенклатуры продукции в течение пяти лет после торгов, а также модернизировать производство, инвестируя не менее 2,21 млрд руб. В январе этого года Восемнадцатый апелляционный суд признал условия продажи законными и обоснованными. 27 января торги возобновились.

Арбитражный суд Челябинской области в июне 2021 года открыл в отношении ЮЗРК конкурсное производство. Заявление о банкротстве направило само предприятия из-за долгов по налогам в размере 327,4 млн руб. Завод задолжал около 28 млн руб. заработной платы более 250 бывшим работникам. С весны 2022 года на площадке работает ООО «ЮЗРК групп» (входит в московское производственное объединение «Форэнерго»).