В центре Ярославля могут поставить временные скульптуры

На улице Кирова в Ярославле могут разместить арт-объекты молодых скульпторов и архитекторов. Об этом на градостроительном совете рассказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Улица Кирова в Ярославле является пешеходной. Как пояснил господин Цымбалов, здесь планируется размещать скульптурные композиции молодых авторов. Но не постоянно, а на временной основе.

«У нас есть предложение по размещению на улице Кирова подиумов для временных арт-объектов. Как площадка для экспозиции молодых авторов»,— пояснил Артем Цымбалов.

В ответ председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин предложил градостроительному совету разработать концепцию размещения в городе арт-объектов не на временной, а на постоянной основе. По мнению господина Калинина это будет способствовать развитию туристической привлекательности Ярославля. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», градостроительный совет поддержал размещение в областном центре памятника Екатерины II.

Андрей Иванов