В Прикамье не будут штрафовать за купания в струйных фонтанах

Губернатор Дмитрий Махонин внес изменения в закон об административных правонарушениях Пермского края. Нововведения касаются порядка организации отдыха на воде, расклейки объявлений и нанесения граффити в неположенных местах, купания в городских фонтанах и других правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Проект предусматривает увеличение штрафов за несанкционированное нанесение графических рисунков, а также за размещение листовок, плакатов и объявлений на фасадах зданий и в не предусмотренных для этого местах. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Предлагается также увеличить штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Размер штрафа составит для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Документ уточняет также норму о штрафах за купание в городских фонтанах. Сейчас он составляет 1 тыс. руб. Согласно внесенной инициативе, норма не коснется так называемых струйных фонтанов.

Законопроект рассмотрят на мартовском заседании заксобрания Пермского края в первом чтении.