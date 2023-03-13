Утвержден состав комиссии по урегулированию разногласий при передаче религиозного имущества

Краевые власти утвердили состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Пермского края.

Как указано в документе, в состав комиссии вошли директор департамента национальных и религиозных организаций администрации губернатора Анастасия Субботина, замглавы краевого минимущества Светлана Ташкинова, начальник отдела краевого минимущества Ирина Гаврилова, председатель регионального духовного управления мусульман Анвар Аблаев, декан факультета культурологии Пермского государственного института культуры Дмитрий Горюнов, юрисконсульт Пермской епархии РПЦ Петр Карелин, и. о. начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева, начальник отдела по взаимодействию с национальными и религиозными организациями администрации губернатора Павел Сироткин.

Комиссия по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Пермского края, создана в ноябре 2022 года. Комиссия занимается урегулированием разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений о передаче имущества религиозного характера. В частности, новый орган будет рассматривать заявления физических или юридических лиц о возможных нарушениях их прав. В состав комиссии входят сотрудники администрации губернатора Пермского края, министерства по управлению имуществом и градостроительной политике, инспекции по охране объектов культурного наследия, представители религиозных организаций, специалисты в области религиоведения, культурологии, права.

Решения, принятые комиссией, являются основанием для принятия уполномоченным органом решения о передаче религиозного имущества, находящегося в собственности края, религиозным организациям.