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«Монотек Строй» выбран подрядчиком по строительству общежитий IT-кампуcа

Договор подряда по строительству первой очереди межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде заключен с ООО «Монотек Строй», сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе областного правительства.

«В рамках первой очереди планируется строительство общежитий в районе Больших оврагов. Планируется, что там разместится более 1,3 тыс. студентов. В настоящее время завершены работы по расчистке стройплощадки, включающие вынос сетей. В ближайшее время на площадке запланировано размещение строительного городка и установка ограждения»,– сообщили в пресс-службе.

«Монотек Строй» – московская строительная компания, среди реализованных проектов которой Дворец водных видов спорта «Лужники», корпус международного медицинского кластера в «Сколково», московская мемориальная мечеть. Подрядчик также получил заказ на строительство кампуса в калининградском университете имени Канта.

Общая стоимость строительства нижегородского межвузовского кампуса «Неймарк» составляет 41 млрд руб. (из них 19,3 млрд – средства федерального гранта). В октябре прошлого года региональные власти заключили концессионное соглашение с аффилированным ООО РИП по созданию и эксплуатации будущего кампуса, который запланирован на двух площадках – на улице Шевченко и близ студгородка ННГУ на проспекте Гагарина.

Иван Сергеев

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