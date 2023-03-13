Управление президента по коррупции займется скандалом с люксовым внедорожником главы кассационного суда

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил в Управление президента РФ по противодействию коррупции обращение по факту укрытия председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от декларирования автомобиля Toyota Sequoia. Парламентарий утверждает, что указанная машина, принадлежащая коммерческой структуре, использовалась главой ведомства для служебных целей, но информация о ней не была отражена господином Ефановым в соответствующих документах за 2020 – 2021 год. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По информации Александра Хинштейна, указанная машина принадлежит ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”», входящему в ГК «Тон-Авто» бывшего главы Жигулевска Александра Курылина. У компании есть действующие госконтракты, заключенные с Шестым кассационным судом, утверждает депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ранее парламентарий направил обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить на взяточничество действия Александра Ефанова, связанные с использованием автомобиля Toyota Sequoia.

«В ходе проверки председатель суда был вынужден подтвердить фактическое владение внедорожником, но заявил, что между ним и фирмой — есть бессрочный договор аренды. Он был заключен еще в декабре 2019 г. и действует по сей день. То же показал и Курылин»,– написал Александр Хинштейн.

Однако сведения об иномарке отсутствуют в декларациях Александра Ефанова на сайте кассационного суда за 2020 и 2021 год, сообщает парламентарий. По словам депутата Госдумы РФ, глава кассационного суда «обязан был указывать Toyota, поскольку де-факто владеет ей и использует в личных целях», к тому же «договор аренды — это обязательство имущественного характера, которые судьи также должны декларировать». При этом для служебных целей за Александром Ефановым закреплен автомобиль Genesis, добавляет Александр Хинштейн.

Помимо прочего, по информации депутата Госдумы РФ, за автомобилем Toyota Sequoia, «числится 33 нарушения ПДД, совершенных в 2020-2022 годах на территории пяти регионов (в основном – превышения скорости)», а 2 ноября минувшего года машина попала в ДТП в Самаре.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александр Ефанов пересел на "Тон-Авто"».

Евгений Чернов