«Нижновэнерго» устраняет обрывы сетей в семи районах Нижегородской области

Энергетики 13 марта устраняют аварии на линиях электропередачи в Нижегородской области после сильного ветра с порывами до 20 м/с, сообщили в пресс-службе «Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

В компании отметили, что массовых отключений не было, специалисты устраняют локальные нарушения в Балахнинском, Богородском, Борском, Вачском, Выксунском, Дивеевском и Чкаловском районах. Работают 35 бригад «Нижновэнерго».

К 11:40 подача электричества восстановлена во всех районах, сообщили в «Нижновэнерго».

Елена Ковалева