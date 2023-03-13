Керченский пролив пересекли 102 тысячи человек с начала работы переправы

С начала работы Керченской переправы пролив пересекли 102,8 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Паромы перевезли 81,1 тыс. единиц транспорта и 9,6 тыс. железнодорожных вагонов. Совокупно морские транспортировщики совершили 2,6 тыс. рейсов за период с 8 октября 2022 года по 13 марта текущего года.

«По проливу нет штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 13 марта ветер северный 6–11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см»,— говорится в сообщении.

Работу Керченской паромной переправы возобновили после теракта на Крымском мосту утром 8 октября. В результате происшествия погибли четыре человека, в море обрушились два пролета автомобильной части конструкции. К настоящему времени автомобильное движение осуществляется по всем полосам восстановленного моста.

Анастасия Донскова

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