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В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за муляжа гранаты на крыльце стоматологии

Полицейские Красноярска возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после обнаружения подозрительного предмета на крыльце частной стоматологической клиники.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть полиции в субботу утром. После проверки было установлено, что им оказался муляж гранаты, который опасности не представляет. В настоящее время полицейские выясняют кто мог его подбросить.

В феврале 2023 года в селе Берлинки Томской области подростки обнаружили в снегу у автобусной остановки предмет, похожий на гранату, и активировали его. Произошел хлопок, в результате которого были повреждены фасад близлежащего магазина и припаркованный рядом автомобиль.

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Лолита Белова

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