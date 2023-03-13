В Югре определили перечень сфер для заключения офсетных контрактов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2023 года начнут заключать офсетные контракты для создания производств лекарственных средств по лечению онкологических заболеваний, услуг по организации социального питания для учреждений образования и здравоохранения, а также услуг поставки и долгосрочного обслуживания текстиля для бюджетных учреждений. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 6 млрд руб.



Генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев считает, что эффектом от реализации проектов станут создание новых рабочих мест, производство ипортозамещающей продукции, а также рост налоговой базы автономного округа.

«Офсетный контракт предусматривает поставку товара или услуги и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание или модернизация и освоение производства такого товара, создание инфраструктуры для оказания услуги»,– заявил господин Афанасьев на заседании Инвестсовета при правительстве Югры.

Преимущества офсетного контракта для инвестора – долгосрочная гарантия сбыта и платежеспособного потребителя в лице государства, а для заказчика – возврат части затрат на закупку в виде инвестиций в регион, снижение цены поставки и технологическую независимость региона.

Исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко добавил, что сейчас в России тема офсетных контрактов набирает обороты. «Пока только три региона заключили офсетные контракты – Москва, Московская область и Республика Башкортостан. Тема стала актуальной и полагаю, что в этом году мы увидим порядка 50 офсетных контрактов в других регионах»,– подчеркнул он.