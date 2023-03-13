В Казани начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта

Начало сезонного паводка в Казани в 2023 году ожидается в третьей декаде марта. Для предотвращения подтопления коммунальные службы города в данный момент вывозят снег с улиц. Об этом говорится в сообщении мэрии. В каждом районе Казани создадут мобильные группы, они будут укомплектованы техникой и людьми для реагирования на нестандартные ситуации.

В Советском районе готовность сил и средств к паводкоопасному сезону проверят 21 марта, в Кировском и Московском — 22 марта, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 23-го числа, а в Вахитовском и Приволжском — 24-го.

Кроме того, 15-16 марта пройдут командно-штабные учения МЧС РФ, где примут участие сотрудники управления гражданской защиты Казани. В рамках мероприятия будут отрабатываться вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и весеннего половодья.

"Ъ-Казань"