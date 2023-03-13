Потепление в Петербурге прогнозируют с 14 марта

Теплая погода с температурой воздуха до семи градусов придет в Санкт-Петербург 14 марта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал в понедельник главный синоптик города Александр Колесов.

С его слов, уже можно констатировать, что зима заканчивается. Предстоящей ночью пройдет последний зимний снег. Первая половина марта принесете петербуржцам «настоящий весенний период», хоть и будет полностью зависеть от циклонов и антициклонов. Однако ночи все еще будут холодными и отрицательные температуры будут фиксироваться даже в центре.

«Осадки уже будут больше в виде дождя, в отдельные дни, правда, и со снегом»,— отметил господин Колесов.

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