В Пионерском снесут трехэтажный дом и деревянный барак

В Екатеринбурге планируют снести два дома на ул. Уральской и Вилонова (Пионерский). Как указано на сайте администрации Екатеринбурга, аварийным признали дом на ул. Вилонова, 86, корп. 4. Согласно данным «Реформы ЖКХ», дом был построен в 1958 году. Постановление о сносе подписал глава города Алексей Орлов.

Также мэр подписал документ об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Уральской, 25. Деревянное двухэтажное здание было построено в 1940 году, общая площадь дома составляет 581 кв. м. Дом находится рядом со строящимся ЖК «Основа» и предприятием «Микроакустика». «Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1400 кв. м, а также жилые помещения в многоквартирном доме», — говорится в документе.

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