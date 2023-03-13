В строительство нового туркомплекса в Туве вложат 350 млн рублей

Проект по строительству туристического комплекса планирует реализовать правительство Республики Тыва. Инвестиции составят около 350 млн руб., площадь участка - 16,9 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем, что проект строительства круглогодичного туристического комплекса на озере Чагытай в Туве будет реализован в течение двух лет. Предполагаемая сумма инвестиций в него составит около 350 млн рублей. Примерно 300 млн рублей уйдет на создание мест для отдыха и развлечений», - сообщил руководитель агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол (цитата по ТАСС).

Туристический комплекс, согласно проектной документации, будет стилизован в восточном стиле и рассчитан на 80 мест. В его состав входят два корпуса гостиницы, модульные жилые дома, спортивные сооружения, кафе и пляжная зона.

Озеро Чагытай имеет статус памятника природы Республики Тыва. Проект обустройства озера Чагытай станет одним из этапов реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», на которые республика получит федеральные средства. Ранее Ай-Хан Догур-оол рассказывал, что доходы от туризма в регионе в 2022 году выросли на 71%.

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Лолита Белова