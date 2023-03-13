По регпроекту модернизируются 20 детских поликлиник Волгоградской области

В Волгоградской области в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» ремонтируют 20 поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы идут на объектах Волгограда, Волжского, Камышина, Новоаннинского, Палласовского, Николаевского, Городищенского, Октябрьского, Светлоярского и Старополтавского районов.

В региональном комитете здравоохранения, в поселке Южный Красноармейского района завершена отделка помещений в подразделении детской поликлиники №16. После установки пожарной сигнализации врачи возобновят прием пациентов. Продолжается ремонт в подразделении поликлиники на улице Саушинской.

Закончился ремонт в поликлинических подразделениях детской больницы № 1 Волгограда и детской поликлиники Калачевской райбольницы.

В 2024 году ремонт начнется еще в девяти детских поликлиниках.

Марина Ковалева