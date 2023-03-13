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Председатель пермского ТСЖ готовится отправиться в колонию за присвоение «тепловых» платежей

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор председателю ТСЖ «Писарева, 25Б» (ИНН 5907042192). За присвоение средств, направленных жильцами управляемого дома за тепло и горячую воду, женщина отправится в колонию общего режима на 3 года и возместит ущерб в размере полумиллиона руб.

Суд установил, что с июня 2021 года по июнь 2022 года руководитель ТСЖ похитила с расчётного счёта ТСЖ почти полмиллиона рублей. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Приговор в законную силу не вступил.

В марте 2022 года в отношении председателя ТСЖ «Писарева, 25Б» уже был вынесен обвинительный приговор по факту хищения более 1 млн. рублей. Она была приговорена к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

«Руководители УК и ТСЖ продолжают становиться фигурантами уголовных дел. Каждый, кто злоупотребляет деньгами жильцов и поставщиков услуг, должен понимать, что будет привлечен к уголовной ответственности за свои противоправные действия. ПАО «Т Плюс» продолжит предпринимать все законные меры и для возмещения убытков, причиненных преступными действиями виновных лиц, для того что бы их преступная деятельность потеряла всякий экономический смысл», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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