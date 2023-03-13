Власти Набережных Челнов взяли на себя вопросы по устранению последствий взрыва в многоэтажке

В Набережных Челнах власти взяли на себя все вопросы, которые связаны с устранением последствия взрыва в многоэтажке. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев, передает пресс-служба мэрии.

Напомним, инцидент произошел 12 марта ночью на улице Раскольникова. В результате взрыва погиб 21-летний мужчина. По факту его смерти возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщило СУ СКР по Татарстану. Кроме того, были повреждены двери обоих лифтов.

По словам господина Магдеева, стройорганизации уже определяют объемы аварийно-восстановительных работ. «Это касается и соседних квартир, и дверей на 10 этаже. Мы знаем, что делать», — отметил господин Магдеев.

Также он добавил, что в пострадавшем от взрыва доме проведут стройэкспертизу. «Все нужно объективно посмотреть, составить соответствующую смету и будет принято решение», — сказал он.

"Ъ-Казань"