В Набережных Челнах мужчина погиб в результате взрыва в многоэтажке

В однокомнатной квартире на 10-м этаже дома по улице Раскольникова в результате взрыва погиб 21-летний мужчина. По факту его смерти возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщило СУ СКР по Татарстану.

Следствие называет произошедшее хлопком, «источник которого устанавливается».

«Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид»,— говорят в СКР.

Как уточнила прокуратура Татарстана, происшествие произошло ночью 11 марта. На место выезжал первый зампрокурора города Айдар Галиев.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, жителям дома может потребоваться временное размещение.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"