В Набережных Челнах мужчина погиб в результате взрыва в многоэтажке

В однокомнатной квартире на 10-м этаже дома по улице Раскольникова в результате взрыва погиб 21-летний мужчина. По факту его смерти возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщило СУ СКР по Татарстану.
Следствие называет произошедшее хлопком, «источник которого устанавливается».
«Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид»,— говорят в СКР.
Как уточнила прокуратура Татарстана, происшествие произошло ночью 11 марта. На место выезжал первый зампрокурора города Айдар Галиев.
Как следует из сообщения надзорного ведомства, жителям дома может потребоваться временное размещение.