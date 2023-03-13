В саратовских микрорайонах Авиатор и Поливановка планируют построить поликлиники

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с властями Саратовской области. В частности, стороны обсудили вопрос строительства медучреждений в региональном центре, сообщили в телеграм-канале региональных сторонников политика.

Так, глава нижней палаты российского парламента напомнил, что в Саратове уже открылась инфекционная больница, а сдать противотуберкулезную и онкоцентр планируют до конца этого года.

«Это три ключевых направления: инфекция, туберкулез и онкология», — отметил господин Володин.

Господин Володин сказал, что в саратовском микрорайоне Звезда и в поселке Юбилейный уже есть такие медучреждения и губернатор региона Роман Бусаргин уже подал заявку на строительство поликлиники в микрорайоне Авиатор.

«Надеюсь, у нас появится еще поликлиника в Поливановке. Вопрос кадрового обеспечения должен сейчас стоять в приоритете», — обратился Вячеслав Володин к губернатору Роману Бусаргину и министру здравоохранения области Олегу Костину.

Дарья Васенина