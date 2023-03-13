Красноярский краевой суд подтвердил правоту решения об УДО экс-депутата горсовета

Апелляционная инстанция Красноярского краевого суда подтвердила законность решения Железнодорожного райсуда от 9 ноября 2022 года об условно-досрочном освобождении бывшего депутата горсовета Аркадия Волкова. Таким образом, осталось без удовлетворения представление прокуратуры, которая выступала против УДО экс-депутата.

Приговор бывшему депутату горсовета от ЛДПР Аркадию Волкову вынесли в мае 2019 года. По ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В последующем Красноярский краевой суд снизил ему срок на полгода, до 6,5 лет.

В колонии экс-депутат подал в Железнодорожный райсуд прошение об УДО. В нем заявитель отметил, что он в течение срока отбывания наказания взысканий не имел, на профилактическом учете не состоял, в дальнейшем был переведен на облегченные условия отбывания наказания. Суд его ходатайство удовлетворил, освободив условно-досрочно на 1 год 10 месяцев 24 дня. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подала апелляционное представление.

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Илья Николаев