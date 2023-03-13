Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты «Мир»

Дочерняя организация ВТБ в Казахстане начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Клиенты смогут получать переводы с карт «Мир» любого иностранного банка, оформить онлайн-покупки в российских сервисах, а также проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. В декабре 2022 года кредитная организация представила цифровые карты «Мир».

«Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги»,— отметили в пресс-службе банка.

Кредитная организация обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. Таким образом, клиенты смогут снимать деньги без ограничений по числу операций.

Комиссия за снятие средств:

в банкоматах и кассах ВТБ — 1% от суммы снятия,

в банках за пределами Казахстана — 1,5%.

Минимальная комиссия — 500 тенге (86,1 руб.).

Стоимость выпуска физической карты составит 2 тыс. тенге (344,4 руб.), цифровая будет бесплатной. Пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, а также с расчетного счета в VTB KZ Online, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

В сентябре 2022 года США объявили о возможном наложении санкций за поддержку системы «Мир» за границей. Позже Нацбанк Казахстана заявил, что финансовые организации страны вправе самостоятельно устанавливать деловые отношения с операторами платежных систем. В декабре казахстанские кредитные организации получили от американского управления по контролю за иностранными активами разрешение на обслуживание операций по платежным картам «Мир», которые используют физлица.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин США подключился к "Миру"».

Милена Костерева