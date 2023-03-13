В Челябинской области на 2,4% снизился показатель закредитованности населения

На начало этого года средний уровень закредитованности населения Челябинской области составил 58,9%. Это на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».

Объем задолженности перед банками на одного человека в регионе в среднем составляет 307,3 тыс. руб. За год эта сумма увеличилась на 19,1 тыс. руб.

Среди регионов РФ наибольший уровень закредитованности отмечен в Калмыкии (108,8%) и Тыве (98,6%), где жители в среднем должны банкам по 408,5 тыс. руб. и 528,3 тыс. руб. соответственно. Следом идут Тюменская область (83,3%), Удмуртия (81,9%), Адыгея (79,9%) и Новосибирская область (79,5%).

Меньше всего среднедушевой долг по кредитам в объеме годовой зарплаты составляет в Ингушетии (12,2%), Дагестане (24,3%), Чечне (24,4%) и Крыму (25,7%). Невысоким показатель остается в Севастополе (29,4%), Чукотском автономном округе (35%) и Москве (36,3%).