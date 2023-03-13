Рублев и Медведев вышли в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэлсе

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэлсе, США. 25-летний теннисист обыграл француза француза Уго Умбера со счетом 7:5, 6:3. Игра длилась 1 час 22 минуты.

Первая ракетка России Даниил Медведев также вышел в четвертый круг турнира. Он обыграл белорусского теннисиста Илью Ивашко со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Игра длилась 1 час 45 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов не прошел в четвертый круг, проиграв испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут. Призовой фонд турнира «Мастерс» составляет $8,8 млн.

Анастасия Ларина