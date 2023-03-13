Госдеп не подтвердил возможность обмена пленными с Ираном

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что Тегеран и Вашингтон «в последние дни достигли соглашения об обмене пленными», который может состояться «в ближайшее время». Представитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс опроверг это. Сейчас в Иране под стражей находятся три гражданина США — Эмад Шарги, Морад Тахбаз и Сиамак Намази. В США арестованы около 15 граждан Ирана, обвиняемых в попытке обхода санкций.

Господин Прайс назвал заявление главы иранского МИДа «еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания семей» задержанных американцев. «Мы неустанно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране. «Мы не остановимся, пока они не воссоединятся со своими близкими»,— сказал он агентству AP.

В Совете национальной безопасности США также назвали заявления Ирана ложными. «К сожалению, иранские официальные лица, не колеблясь, врут, и их последнее жестокое заявление вызовет еще большую душевную боль у семей Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза»,— говорится в заявлении совета.

Обмен пленными между двумя странами обсуждается с 2021 года. СМИ тогда писали, что также возможна разморозка американскими властями $7 млрд иранских средств.

Лаура Кеффер