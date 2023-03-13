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Коммерсантъ FM
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19-й тур

«Сочи»—«Оренбург» 0:4

Капленко, 45; Перес, 50; Башич, 67; Ковалев, 74.

«Торпедо»—«Урал» 0:1

Влут, 65.

«Спартак»—«Факел» 3:2

Промес, 18, 41; Мартинс Перейра, 87 — Аппаев, 43; Рабеи, 45+4 (пен.).

«Ахмат»—«Локомотив» 0:1

Пиняев, 11. Удаления: Магкеев, 20 (2 ж.к.); Ненахов (оба — «Локомотив), 60 (2 ж.к.).

«Краснодар»—«Динамо» 3:1

Боржес, 24, 67; Кривцов, 90+3 — Тюкавин, 19. Удаление: Нгамалё («Динамо»), 58.

«Зенит»—«Химки» 3:2

Малком, 19, 55; Мантуан, 90+2 — Магомедов, 75, 85 (пен.).

ЦСКА—«Крылья Советов» 4:0

Заболотный, 24; Обляков, 26; Чалов, 42; Роша, 75.

«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 2:1

Лангович, 55; Осипенко, 90+4 (пен.) — Сулейманов, 64.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 16 3 1 53:9 48

2. «Спартак» 12 4 3 45:22 40

3. «Ростов» 11 5 3 35:27 38

4. «Динамо» 9 5 5 35:24 32

5. ЦСКА 9 5 5 34:20 32

6. «Ахмат» 9 2 8 30:29 29

7. «Краснодар» 8 5 6 36:32 29

8. «Оренбург» 9 1 9 38:40 28

9. «Сочи» 8 4 7 29:36 28

10. «Урал» 7 4 8 24:30 25

11. «Крылья Советов» 5 5 9 20:30 20

12. «Нижний Новгород» 5 4 10 23:34 19

13. «Локомотив» 5 4 10 24:35 19

14. «Факел» 1 11 7 24:37 14

15. «Химки» 3 4 12 19:40 13

16. «Торпедо» 1 4 14 9:33 7

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