«Сочи»—«Оренбург» 0:4
Капленко, 45; Перес, 50; Башич, 67; Ковалев, 74.
«Торпедо»—«Урал» 0:1
Влут, 65.
«Спартак»—«Факел» 3:2
Промес, 18, 41; Мартинс Перейра, 87 — Аппаев, 43; Рабеи, 45+4 (пен.).
«Ахмат»—«Локомотив» 0:1
Пиняев, 11. Удаления: Магкеев, 20 (2 ж.к.); Ненахов (оба — «Локомотив), 60 (2 ж.к.).
«Краснодар»—«Динамо» 3:1
Боржес, 24, 67; Кривцов, 90+3 — Тюкавин, 19. Удаление: Нгамалё («Динамо»), 58.
«Зенит»—«Химки» 3:2
Малком, 19, 55; Мантуан, 90+2 — Магомедов, 75, 85 (пен.).
ЦСКА—«Крылья Советов» 4:0
Заболотный, 24; Обляков, 26; Чалов, 42; Роша, 75.
«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 2:1
Лангович, 55; Осипенко, 90+4 (пен.) — Сулейманов, 64.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 16 3 1 53:9 48
2. «Спартак» 12 4 3 45:22 40
3. «Ростов» 11 5 3 35:27 38
4. «Динамо» 9 5 5 35:24 32
5. ЦСКА 9 5 5 34:20 32
6. «Ахмат» 9 2 8 30:29 29
7. «Краснодар» 8 5 6 36:32 29
8. «Оренбург» 9 1 9 38:40 28
9. «Сочи» 8 4 7 29:36 28
10. «Урал» 7 4 8 24:30 25
11. «Крылья Советов» 5 5 9 20:30 20
12. «Нижний Новгород» 5 4 10 23:34 19
13. «Локомотив» 5 4 10 24:35 19
14. «Факел» 1 11 7 24:37 14
15. «Химки» 3 4 12 19:40 13
16. «Торпедо» 1 4 14 9:33 7