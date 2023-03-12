Ярославская прокуратура займется обрушением трубы в главной котельной Переславля

Прокуратура Ярославской области проведет проверку по факту обрушения трубы в котельной в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», труба в котельной ООО «Эко-Петровск» начала рушиться около 17 часов 12 марта. Люди не пострадали, отопление домов из главной городской котельной идет в полном объеме.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, а также о теплоснабжении населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пообещали в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов