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Ярославская прокуратура займется обрушением трубы в главной котельной Переславля

Прокуратура Ярославской области проведет проверку по факту обрушения трубы в котельной в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рухнувшая труба котельной в Переславле

Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Рухнувшая труба котельной в Переславле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», труба в котельной ООО «Эко-Петровск» начала рушиться около 17 часов 12 марта. Люди не пострадали, отопление домов из главной городской котельной идет в полном объеме.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, а также о теплоснабжении населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пообещали в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов

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