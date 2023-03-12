«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Афганистане

«Исламское государство» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за субботний взрыв в афганской провинции Балх, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, восемь получили ранения.

Взрыв 11 марта произошел в культурном центре в Мазари-Шарифе во время мероприятия для журналистов через два дня после того, как смертник убил в Мазари-Шарифе губернатора провинции Балх Мохаммада Давуда Мусаммила, ответственность за это также взяло ИГ.

«Целью взрыва было мероприятие, проходившее внутри шиитского центра, чтобы вознаградить нескольких журналистов, работающих в агентствах, вовлеченных в войну и подстрекательство против ИГ»,— заявило ИГ о причинах вчерашнего взрыва (цитата по AFP). По данным полиции, в результате взрыва погиб охранник, а пятеро журналистов и трое детей получили ранения.

Мария Федотова