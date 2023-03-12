На Кубани прогнозируют похолодание и дожди

В Краснодарском крае в понедельник, 13 марта, ожидается снижение температуры воздуха и дожди. По данным Краснодарского ЦГМС, в некоторых районах ожидаются сильные осадки.

В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается дождь, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Ветер составит 5–10 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью будет 1…6°, днем 4…9°; в горах ночью -2…-7°, днем -2…+3°.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Местами ожидается дождь, ночью на участке Джубга — Магри сильный дождь, днем на участке Анапа — Джубга без существенных осадков. Ветер составит 6–11 м/с, местами с порывами до 15–17 м/с, на участке Анапа — Джубга — до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 5…10°.

В Краснодаре 13 марта ожидается переменная облачность. Ночью и утром в городе будет дождь, днем без существенных осадков. Ветер составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 3…5°, днем 7…9°.

Татьяна Ручкина

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