«Зенит» победил «Химки» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 19-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» (Химки) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 19-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» (Химки) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

ФК «Зенит» выиграл матч с подмосковным «Химки» в рамках в 19-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2. Встреча прошла на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Счет в матче открыл «зенитовец» Малком (19-я минута), он же оформил дубль на 55-й минуте. Еще одно очко петербургской команде принес Густаво Мантуан (91). За «Химки» оба гола забил Магомедов (75, 86).

Сейчас «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в 19 матчах. В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с ЦСКА 19 марта.

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