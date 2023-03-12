Под Саратовом в ДТП с 21 машиной пострадали жители Кубани

Среди 15 пострадавших в массовом ДТП под Саратовом есть жители Краснодарского края, а также Казани, Волгограда, Дагестана, Хвалынска и Балаково. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

«Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий. Два прооперированы. Все получают лечение в полном объеме», - отметил Олег Костин.

Утром 12 марта на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе столкнулись 21 грузовой и легковой автомобили. Глава муниципалитета Алик Сабрига в своем Telegram-канале сообщил, что в результате аварии пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Татьяна Ручкина

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