WSJ: инвестфонд Саудовской Аравии закупит лайнеры Boeing на $35 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии близок к заключению сделки по покупке большой партии коммерческих самолетов Boeing, которые будут использоваться новой национальной авиакомпанией страны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ). По данным некоторых из этих источников, общая сумма заказа достигает $35 млрд, а число заказываемых самолетов может составлять 100 или более.

Официальное объявление об этой сделке может быть сделано в ближайшие дни, отмечают источники WSJ, и будет приурочено к презентации новой национальной авиакомпании, для которой и предназначены эти самолеты. По данным источников, среди заказываемых самолетов будут и широкофюзеляжные модели, которые чаще используют для дальнемагистральных рейсов.

О планах создания нового авиаперевозчика саудовские власти сообщали еще в 2021 году. Его запуск является частью программы диверсификации экономики страны, опирающейся в значительной мере на добычу нефти. По оценкам саудовских властей, создание второго национального авиаперевозчика поможет стране стать глобальным деловым центром и конкурировать с другими авиакомпаниями региона.

Алена Миклашевская