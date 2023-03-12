Клуб «Сочи»: хоккеист и сын депутата Иванюженков был на сборах во время убийства в Подольске

24-летний хоккеист и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков, который, как сообщил телеканал РЕН ТВ, причастен к убийству посетителя кафе в Подольске, был на момент инцидента на тренировочных сборах хоккейной команды «Сочи». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ночью 12 марта в ходе конфликта у ресторана в Подольске 24-летний молодой человек получил ножевое ранение, после чего умер в Подольской городской больнице. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что к конфликту причастен Артем Иванюженков: он с друзьями познакомился с компанией в кафе, но после между ними начался конфликт. Как сообщал канал, именно Артем Иванюженков ударил ножом молодого человека.

После появления этой информации старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила «РИА Новости», что сын депутата непричастен к убийству.

После этого об инциденте с якобы участием сына депутата Бориса Иванюженкова высказался его коллега Александр Хинштейн. Господин Хинштейн, как и представители хоккейного клуба, утверждает, что Артем Иванюженков был на момент убийства в Сочи. По словам господина Хинштейна, «реальный подозреваемый в убийстве» — 30-летний местный житель.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Артем Иванюженков на фоне предположительно Большого ледового дворца в Сочи говорит, что он три дня находится в Сочи и что в убийстве он не участвовал. «Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи»,— сказал молодой человек на видео.

В 2020 году Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье, а в 2016 году вместе с братом попал в ДТП — пострадали два человека. После аварии против Артема Иванюженкова возбудили уголовное дело, но через несколько месяцев его закрыли по примирению сторон.

Анастасия Ларина