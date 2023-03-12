Депутат Госдумы назвал историю о задержании хоккеиста Иванюженкова «абсолютным фейком»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал историю с убийством, якобы совершенным ночью сыном депутата Госдумы и экс-министра спорта РФ Бориса Иванюженкова Артемом, абсолютным фейком. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Спортсмен также опубликовал доказательства, что находится в Сочи.

По словам Александра Хинштейна, уже установлено, что 24-летний Артем Иванюженков безвыездно находится в Сочи с середины недели. Старший брат хоккеиста Антон также «имеет 100%-ное алиби и в ночь убийства был дома». Александр Хинштейн заявил, что это подтверждается не только родными, но и записями с видеокамер, установленных на его доме.

«Откуда изначально появилась информация о его причастности к преступлению — вопрос открытый. На месте моего коллеги, я обратился бы в Генпрокуратуру и СКР с требованием разобраться в источнике и подоплеке этого фейка», — отметил Александр Хинштейн. Он добавил, что реальный подозреваемый в убийстве — 30-летний житель Подольска — установлен и доставлен в местный следственный отдел СКР. Он уже признал свою вину.

Информацию о том, что спортсмен находился в Сочи, подтвердили и в хоккейном клубе. Там сообщили, что 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни, но уже 10 марта Артем Иванюженков был на тренировке.

«На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе», — сообщили в ХК «Сочи».

Днем 12 марта ряд СМИ сообщил, что хоккеист Сочи Артем Иванюженков якобы может быть причастен к убийству молодого человека в кафе Подольска. Было возбуждено уголовное дело. Позже распространилась информация, что в следственный отдел на допрос доставили всех участников инцидента, включая хоккеиста. Через некоторое время старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что Артем Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске.

Татьяна Ручкина

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