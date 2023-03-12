Игрока ХК «Сочи» Артема Иванюженкова, подозреваемого в убийстве, доставили на допрос

Артема Иванюженкова — игрока хоккейного клуба «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова доставили на допрос. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«В настоящее время в следственный отдел доставлены все участники инцидента. Проводятся допросы. Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъят нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты», - говорится в сообщении ведомства.

В ночь с 11 на 12 марта Артем Иванюженков отдыхал в Подольске в кафе в компании молодых людей. Под утро они объединились с другой компанией, сидевшей за соседним столиком. Однако между ними возник конфликт, в ходе которого 24-летнему местному жителю нанесли ножевое ранение. Он скончался в Подольской горбольнице. Сразу несколько свидетелей заявили, что это сделал именно член ХК «Сочи». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Татьяна Ручкина

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