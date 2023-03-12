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Коммерсантъ FM
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МИД России отрицает возобновление переговоров о продлении зерновой сделки

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры о продлении зерновой сделки не ведутся, российская сторона в них не участвовала. По данным агентства Reuters, переговоры возобновились по инициативе Украины и идут без участия российской стороны.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Марии Захаровой, по поводу зерновой сделки 13 марта пройдет очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации. Представители РФ встретятся с замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, который курирует черноморскую инициативу, и главой Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гриспан.

«Наша позиция в целом по "пакетному" предложению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, составной частью которого помимо указанной "черноморской инициативы" является Меморандум Россия--ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной»,— напомнила госпожа Захарова, ее слова приводит пресс-служба МИДа.

7 марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских властях сообщило, что Украина в онлайн-формате начала переговоры со своими западными коллегами для продления зерновой сделки. В сообщении отмечалось, что российская сторона в переговорах участия не принимала.

Зерновую сделку заключали дважды: в июле и ноябре 2022 года. Последний раз — на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истекает 18 марта. Переговоры о продлении сделки должны были начаться еще в конце февраля. К переговорам и расширению соглашения призывали ООН и США. За расширение сделки также выступает Украина, настаивая на включении в нее портов города Николаев.

Анастасия Ларина

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