В Екатеринбург прибыла делегации из Макеевки во главе с мэром

Накануне в Екатеринбург с рабочим визитом прибыла делегация из Макеевки (ДНР) во главе с мэром Владиславом Ключаровым. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Макеевки.

В Свердловской области они пробудут несколько дней. За это время члены делегации планирует посетить культурные мероприятия и принять участие в рабочих встречах с руководством мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в июне 2022 года было подписано соглашения о сотрудничестве между администрацией Макеевки и правительством Свердловской области. Его подписали Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров во время поездки главы Свердловской области в ДНР. Тогда Урал пообещал оказать помощь с проведением дорожных ремонтов и в подготовке к учебному году.

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