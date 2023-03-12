В Новороссийске установили личность жителя, перезаряжавшего пистолет в лифте дома

Полиция установила личность и местонахождение жителя Новороссийска, который перезаряжал пистолет в лифте многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Фото: t.me/bloknot_nvrsk

«У 37-летнего мужчины по месту его проживания изъят и направлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом. Проверка по данному факту продолжается», - отметили в ведомстве.

Публикация с записью камер видеонаблюдения, на котором мужчина перезаряжал пистолет и несколько раз прицеливался, распространилось в соцсетях. Полицейские зарегистрировали материал и организовали проверку.

Татьяна Ручкина

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