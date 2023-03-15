Промышленность идет прежним курсом

Итоги прошлого года в промышленном секторе Петербурга, по словам экспертов, позволяют смотреть в будущее хотя и с умеренным, но все же оптимизмом. Главным трендом в ближайшем будущем останется курс на технологический суверенитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имеющиеся оценки позволяют промышленникам с умеренным оптимизмом смотреть в 2023 год. Хуже, чем в 2022-м, точно не будет, уверены они

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Имеющиеся оценки позволяют промышленникам с умеренным оптимизмом смотреть в 2023 год. Хуже, чем в 2022-м, точно не будет, уверены они

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценкам экспертов НИУ ВШЭ, около 70% предприятий российской обрабатывающей промышленности в 2022 году оказались затронуты санкциями и около 60% предпринимали активные действия по минимизации негативных эффектов. По словам Анны Федюниной, директора Аналитического центра НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, можно говорить о двух типах реакции предприятий на санкции. Одни сокращали издержки, занятость, вынужденно занимались упрощением производимой продукции и ее номенклатуры. Это, в частности, характерно для предприятий наиболее пострадавших отраслей — автопрома, целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии. Другие, напротив, предпринимали активные действия: выходили на новые рынки, искали новых поставщиков, причем как отечественных, так и иностранных, реорганизовывали логистику и систему расчетов.

«Следовало бы ожидать, что предприятия с критической зависимостью от импорта (там, где мало или нет альтернативных поставщиков) должны были сильнее упасть, но в реальности это оказалось не так. Напротив, они чаще предпринимали активные действия, меняли каналы поставок. По итогам около 21% предприятий посчитали, что получили от этого позитивные эффекты. В частности, 19% представителей российской обрабатывающей промышленности нашли перспективные ниши для выпуска новой продукции, 12% вышли на новые рынки. При этом важно, что далеко не все предприятия готовы отказаться от импорта в пользу отечественных компонентов, полуфабрикатов (или их аналогов) — они готовы искать новых зарубежных поставщиков. Хотя, конечно, иногда это происходит вынужденно»,— заключает госпожа Федюнина.

Поехавший график

По словам Игоря Майорова, генерального директора Meteor Lift (до января 2023 года — «Отис Россия»), возникшие весной прошлого года перебои в международных цепочках поставок затронули импорт ряда комплектующих, критически необходимых для лифтовой отрасли. Это, в свою очередь, негативно отразилось на графиках выпуска: объемы производства лифтового оборудования в РФ в январе — июне 2022 года сократились на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, хотя в последние годы отрасль показывала рост в 16–18%. «Поэтому мы должны были в короткие сроки адаптироваться и скорректировать существующие цепочки поставок комплектующих, в том числе ускоряя поиск новых отечественных поставщиков. В текущей геополитической ситуации локализация производства компонентов и элементов архитектуры лифтов становится краеугольным камнем отрасли»,— добавляет он.

Как отмечает Эдуард Касьян, вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок компании Biocad, в Петербурге традиционно активно развивается фармацевтическая промышленность. «Технологические возможности, производственный и научный потенциал фармацевтической отрасли в регионе сегодня способны обеспечить доступность любых необходимых препаратов, в том числе высокоэффективных лекарственных средств для терапии тяжелых социально значимых заболеваний. Важнейшей задачей для региона и страны в целом остается обеспечение лекарственного суверенитета, который напрямую зависит от увеличения номенклатуры и мощностей производства отечественных лекарственных препаратов. Достижению этой цели и развитию современного фармацевтического кластера в городе способствовали бы инструменты долгосрочного планирования, в частности, трех-пятилетние государственные контракты, которые позволяют производителям планировать объемы производства, инвестировать в развитие технологических мощностей и инфраструктуры»,— считает он.

Свои в доску

По мнению Тимура Иртуганова, генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, ситуация в этой отрасли по итогам года сложилась неоднозначная. Если в мебельной промышленности был заметен рост, то в деревообрабатывающей произошло значительное сокращение производства. «Несмотря на санкционные ограничения, отечественные мебельные производители смогли справиться со всеми сложностями. Хотя, как и в случае с негативным влиянием коронавируса на экономику, мебельные предприятия могут говорить о недополученной прибыли. Объем производства в стоимостном выражении вырос более чем на 15%, до 360 млрд рублей. При этом в натуральном выражении объемы выпуска остались на уровне 2021 года. Можно даже сказать, что санкции сыграли на руку мебельщикам. Были выявлены проблемные места в масштабах всей отрасли, которые стали оперативно решаться»,— поясняет он.

При этом для деревообрабатывающей промышленности, по словам эксперта, прошедший год оказался весьма сложным. Наибольшее влияние на отрасль оказало закрытие экспорта, поскольку основными рынками сбыта были США и Европа. Например, фанерные производства, крупнейшие из которых находятся на Северо-Западе, поставляли около 70% всей выпущенной продукции, но затем экспорт упал в два раза. В результате на внутреннем рынке образовался избыток фанеры, а цены тоже снизились вдвое — до уровня 2019 года. Из-за этого производство в 2022 году сократилось практически на треть. Переориентировать экспорт не получилось из-за сложностей с логистикой и грузоперевозками. При этом перспективные рынки Турции и Индии закрыты заградительными ввозными пошлинами.

В целом, по словам экспертов, в 2022 году промышленность Санкт-Петербурга показала устойчивый рост. Как отмечает Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», несмотря на сложности в экономике, петербургский индекс промышленного производства (ИПП) в октябре 2022 года увеличился на 7,6% по сравнению с сентябрем 2022-го и на 12,4% — с октябрем 2021-го. Также в прошлом году в городе начали работать новые предприятия: было запущено производство электроники на площадке бывшего Обуховского завода, ряд представителей оборонно-промышленного комплекса увеличили свои производственные мощности. «В 2023 году в регионе планируется запуск восьми новых производств с общим объемом инвестиций 7,7 млрд рублей. Это в том числе предприятия по изготовлению лекарственных средств, внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли, центр разработки и производства компьютерных решений для тяжелых условий эксплуатации»,— добавляет он.

«В прошлом году мы столкнулись с серьезными вызовами, связанными с санкционными ограничениями и уходом иностранных компаний с российского рынка. Однако можно говорить, что большая часть производств смогла адаптироваться к новым условиям благодаря переходу на отечественные технологии и комплектующие, программе параллельного импорта, а также государственным мерам поддержки. Если обратиться к ИПП, то по итогам 2022 года показатель Петербурга составил 103,9%, превысив среднероссийский на 4,5 п. п.»,— делится Владимир Катенев, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП).

По данным СПб ТПП, по итогам минувшего года в Петербурге отмечается рост многих производств, но при этом некоторые сегменты испытывают значительные трудности — в том числе производство автомобильного транспорта, ремонт и монтаж машин и оборудования, добыча полезных ископаемых и некоторые другие. Для таких отраслей необходимо продолжать предлагать новые меры поддержки, чтобы адаптировать их к современным условиям.

«Сегодня поступает довольно много обращений за юридическими консультациями: санкционные ограничения оказали существенное влияние на промышленный сектор и торговые предприятия в части исполнения обязательств по внутрироссийским договорам. Предприниматели обращаются в СПб ТПП, потому что мы уполномочены выдавать заключения, свидетельствующие об обстоятельствах непреодолимой силы. Эксперты рассматривают каждое обращение. Но форс-мажор в них есть не всегда — в таком случае мы делаем другое экспертное заключение, которое помогает урегулировать отношения»,— поясняет господин Катенев.

Ближайшие перспективы

По мнению госпожи Федюниной, имеющиеся оценки позволяют промышленникам с умеренным оптимизмом смотреть в 2023 год. Хуже, чем в 2022-м, точно не будет. При этом продолжится трансформация цепочек создания стоимости, будут меняться каналы импорта и номенклатура продукции. «Но важно отметить, что, например, переориентацию на Восток мы наблюдаем в российской экономике уже не первый год. Так, структура импорта инвестиционной продукции постепенно смещалась в сторону Китая еще с 2014 года. Думаю, что можно предположить смену организационной структуры компаний и организации каналов поставок в отраслях. Некоторые признаки этого уже заметны. Так, вероятно, в условиях санкционных ограничений предприятия склонны перекладывать часть функций, которые ранее отдавались подрядчикам, на себя, что, в частности, отражается сейчас в росте занятости на отдельных типах предприятий. Изменения организации цепочек поставок будут связаны с продолжением работы в рамках параллельного импорта. Например, уже сейчас активно распространяется практика ввоза в страну новых легковых автомобилей через альтернативных продавцов для их последующей перепродажи дилерскими центрами»,— говорит госпожа Федюнина.

По словам господина Иртуганова, ситуация на мебельном рынке будет меняться исходя из социально-экономических событий. Мебель — это предмет отложенного спроса, на который любые кризисы и любое снижение доходов населения влияют в первую очередь. Поэтому сокращение рынка в 2023 году неизбежно, но исправить ситуацию может меблировка квартир, если, например, эту опцию можно будет включать в ипотеку.

У деревообрабатывающей промышленности главная проблема на сегодняшний день — отсутствие сбыта. Помимо потерь рынков за рубежом, сильно сократился спрос внутри страны, поэтому предприятия вынуждены работать в убыток, чтобы сохранить производство. «Если государство начнет оказывать помощь отрасли, то в ближайшие два года российская деревопереработка сможет выжить и сохранить шансы на дальнейшее развитие, в ином случае ситуация будет только ухудшаться, что отбросит отрасль на показатели 2006–2007 годов»,— добавляет эксперт.

По мнению господина Майорова, 2023 год станет решающим для российской промышленности в целом и для петербургских предприятий в частности. И главную роль в этом вопросе будет играть развитие технологий для создания и укрепления технологической независимости различных отраслей промышленности.

По словам господина Катенева, основной курс промышленного производства в Петербурге в 2023 году будет нацелен на преодоление санкционных режимов и выполнение государственных оборонных заказов — с учетом необходимости экономического роста. Основной тренд — импортозамещение и технологический суверенитет без ущерба для экономики. «Ключевые предприятия города находятся в активном поиске или уже нашли новых поставщиков сырья и комплектующих, выстраивают новые логистические связи, пробуют выйти на новые рынки»,— заключают в СПб ТПП.

Антонина Егорова